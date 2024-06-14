Dolar
32.64
Euro
34.93
Altın
2,332.86
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,489.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde ve güneydeki Refah'ta saldırılara devam ediyor

İsrail ordusu, arabulucuların ateşkes anlaşmasına varmak için sarf ettiği çabalara rağmen Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine saldırılara devam ettiğini duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde ve güneydeki Refah'ta saldırılara devam ediyor

Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162. Bölük güçleri Refah'ta, 99. Bölük de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde operasyonlarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "son 24 saatte Refah'ta bir grup silahlının tasfiye edildiği, çok sayıda silah ve tünelin de tespit edildiği" öne sürüldü.

Ordu açıklamasında ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerine dün akşam saatlerinde çok sayıda roket atıldığı, bir kısmının savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından engellendiği, bir kısmının da açık alanlara düştüğü aktarıldı.

Roketlerin atıldığı iddia edilen noktaların havadan ve top atışlarıyla hedef alındığı; bölgede bulunan bir silah deposunun da vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusu 8 Haziran'daki açıklamasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan iki füze atıldığını açıklamış, birkaç saat sonra da 300'e yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemişti.

Katar ve Mısır'daki arabulucular, ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılması için İsrail ve Hamas ile görüşmeler yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
Bazı vakıflarda görev alanların emekli aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenlemeye iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahiyatçı Kavaklı için başsağlığı mesajı
Pegasus, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer düzenleyecek
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde ve güneydeki Refah'ta saldırılara devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde ve güneydeki Refah'ta saldırılara devam ediyor

İsveç'te polis, KTH Üniversitesindeki Filistin’e destek gösterisine müdahale etti

Babasının yanında yarım asır önce başladığı besiciliği çocuklarıyla sürdürüyor

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Gamba'dan Gazze eleştirilerine tepki

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Gamba'dan Gazze eleştirilerine tepki
ANALİZ- İsrail iç siyasetinde karışıklık: Gantz’ın istifası ne anlama geliyor?

ANALİZ- İsrail iç siyasetinde karışıklık: Gantz’ın istifası ne anlama geliyor?
UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet