AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk pakete onay
Avrupa Birliği (AB), Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında Ukrayna'ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar avroluk bütçeyi onayladı.
Brüksel
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu desteklemek amacıyla Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında 1 milyar avroluk finansman paketi kabul edildi.
Böylece AB, üye ülkelere 9 Şubat - 31 Mayıs 2023 döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapabilecek.
Tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'da 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.
Bu yardımla birlikte AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 4,6 milyar avroya çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.