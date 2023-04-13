Dolar
19.34
Euro
21.39
Altın
2,040.12
ETH/USDT
2,013.20
BTC/USDT
30,359.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu ile Rus medya kuruluşu RIA FAN'ı yaptırım listesine dahil etti.

Ömer Tuğrul Çam  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Wagner Grubu ve RIA FAN'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

AB'nin 25 Şubat'ta Wagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, Yevgeniy Prigojin'in fon sağladığı Wagner Grubu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına aktif olarak katıldığı, Soledar ve Bahmut'taki saldırılara öncülük ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus iş insanı Progojin'in Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu RIA FAN'ın ise Rusya hükumet yanlısı propaganda ve dezenformasyon yapan bir haber ajansı olduğu ifade edildi.

AB Konseyi'nin son kararıyla AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı 207 oldu.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Bu zorlu dönemde en ağır yük omuzlarımızdadır. Daha çok çalışacak, daha çok mücadele vereceğiz
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: Artık Türkiye önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapabilen bir ülke haline geldi
Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

BM: Genel Sekreter, telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı

Ukrayna'dan savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle entegre edilmesi çağrısı

AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk pakete onay

AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk pakete onay
Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak
Çin'de martta ihracat yıllık bazda yüzde 14,8 arttı

Çin'de martta ihracat yıllık bazda yüzde 14,8 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet