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Dünya

AB yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceği kaydedildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.03.2021
AB yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

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