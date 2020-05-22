Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 22.05.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile yaptığı telefon görüşmelerinde ise İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi
Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

Benzer haberler

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Ammari: Hafter'in sonu geldi yakında cezasını çekecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılına ilişkin mesaj
Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki

Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki