Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD Başkanı Biden'a sağlıklar dilerim
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın sözleriyle ilgili, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden için "Ona sağlıklar dilerim' ifadesini kullandı.
Putin, Biden'ın sözleriyle ilgili, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." açıklamasında bulundu.
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