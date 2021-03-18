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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD Başkanı Biden'a sağlıklar dilerim

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın sözleriyle ilgili, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 18.03.2021
Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD Başkanı Biden'a sağlıklar dilerim

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden için "Ona sağlıklar dilerim' ifadesini kullandı.

Putin, Biden'ın sözleriyle ilgili, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." açıklamasında bulundu.

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