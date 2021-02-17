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Dünya

AB mahkemesi salgın sırasında hava yollarına kamu desteği sağlanabileceğine hükmetti

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa ve İsveç'in, hava yollarına sağladığı kamu desteklemelerini hukuka uygun buldu.

Ata Ufuk Şeker   | 17.02.2021
AB mahkemesi salgın sırasında hava yollarına kamu desteği sağlanabileceğine hükmetti

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da bulunan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in açtığı iki davayı karara bağladı.

Mahkeme,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransa'nın, hava yollarını vergi ödemelerini erteleyerek desteklemesinin AB hukukuna uygun olduğuna hükmetti. Kararda, "(Fransa'da) Kovid-19'un neden olduğu ekonomik zararı gidermek için sağlanan destekleme uygundur ve ayrımcılık teşkil etmez." ifadesi kullanıldı.

Genel Mahkeme, salgın nedeniyle İsveç'in, ülkede işletme ruhsatına sahip hava yollarını desteklemek için uygulamaya başladığı kredi garanti programını da mevzuata uygun buldu.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerin kamu destekleme kurallarını gevşetmişti. Bunun üzerine üye ülkeler, hava yolları da dahil salgından etkilenen çeşitli sektörlere ciddi miktarda kamu yardımı sağlamaya başlamıştı.

Ryanair, mahkemeden, Fransa ve İsveç'in salgın nedeniyle ülkelerindeki hava yolu şirketlerine sağladığı vergi indirimi ve kredi garantisi gibi imtiyazlara ilişkin AB Komisyonu onayı alınan kararlarının iptal edilmesini talep etmişti.

Öte yandan, Ryanair, salgın nedeniyle AB üyesi ülkelerin özellikle bayrak taşıyıcı hava yolu firmalarına 30 milyar avronun üzerinde kamu desteği sağladığını, bunun AB havacılık sektöründe adil rekabete zarar verdiğini belirterek, AB Genel Mahkemesi kararını temyiz edeceklerini duyurdu.


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