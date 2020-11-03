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Dünya, Koronavirüs

AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak

AB üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.11.2020
AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

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