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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım,Barış Gündoğan   | 03.11.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 79 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 79 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1817 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507'ye ulaştı. Hasta sayısı 382 bin 118, vefat sayısı 10 bin 481, ağır hasta sayısı 2 bin 386, aktif hasta sayısı 42 bin 813 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti. 

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin."

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