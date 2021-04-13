ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bin 610'a yükseldi
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 543 artarak 562 bin 610'a çıktı.
New York
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Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 978 artarak 31 milyon 269 bin 524'e yükseldi.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 543 artarak 562 bin 610 oldu.
California 3 milyon 704 binden fazla vaka ve 60 bin 495 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 831 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.
74 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 120 milyondan fazla kişiye ilk doz, 74 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 689 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 517 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.
Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 354 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.