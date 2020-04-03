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Dünya, Koronavirüs

BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı

Birleşmiş Milletler, Mısır'da Sisi yönetimine, Kovid-19 nedeniyle cezaevlerindeki mahkumların yaklaşık üçte birini oluşturan "şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş" olanlar ve tutuklu yargılananların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 03.04.2020
BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cezaevlerindeki mahkumların yaklaşık üçte birini oluşturan "şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş" olanlar ve tutuklu yargılananların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "Durum hiçbir şekilde Suriye ile karşılaştırılabilir olmasa da Mısır'daki aşırı kalabalık hapishaneler ve Kovid-19'un ülkenin 114 binden fazla mahkumu arasında hızla yayılma riski konusunda da büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, Mısır yönetiminden, Kovid-19 tehdidi nedeniyle cezaevlerinde yeni düzenlemeler getiren dünyadaki diğer ülkeleri örnek almasını istedi.

Sisi yönetimine seslenen Sözcü Colville, "Hapishanelerde bulunanların yaklaşık üçte birini oluşturan şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş olanları ve tutuklu yargılananları salıverin." çağrısında bulundu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Mısır'da 865 Kovid-19 vakası bulunurken, şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

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