Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası
Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğu öne sürüldü.
Berlin
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Almanya'da, Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.
Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek, ''ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.'' dedi.
Federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, ''Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile vahşi Batı yöntemleri uygulanmamalıdır.'' diye konuştu.
Alman medyası, maskelerin Berlin eyaletince, ABD'li firmadan satın alındığını ancak Çin'de üretildiklerini yazdı.
Haberlerde eyalet yönetiminin ödediği paranın iade edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.