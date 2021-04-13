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Dünya

Mali'de Azavad Hareketleri Koordinasyonu lideri Ould Sidati öldürüldü

Mali'de Tuareg hakimiyetindeki grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) lideri Sidi Ibrahim Ould Sidati, silahlı saldırıda öldürüldü.

Gülbahar Sayım   | 13.04.2021
Mali'de Azavad Hareketleri Koordinasyonu lideri Ould Sidati öldürüldü

Mali

Ulusal basında çıkan haberlerde, başkent Bamako'daki evinde silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Ould Sidati'nin yaralı sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Yıllarca şiddet olaylarına sahne olan ülkede, Tuareglerin Mayıs 2014'te oluşturduğu CMA koalisyonu, 15 Mayıs 2015'te silahlı gruplar ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasına katılmıştı.

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