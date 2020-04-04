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Dünya

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki hastane ve hapishanelerde görevli örgüt üyelerine tıbbi malzemeler sağladı.

Kasım İleri   | 04.04.2020
ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

Washington

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve hapishanelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi'deki hastanelerde çalışanları ve Suriye Demokratik Güçleri ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır." denildi.

Açıklamada örgütün elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetre gibi koruyucu ekipmanlardan oluştuğu ifade edildi.

Hapishanelerdeki örgüt üyelerine ise ayrıca koruyucu maske, koruyucu giysi ve cop sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Albay Brian Henderson'ın, "(YPG/PKK ile) Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, bu yıl Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi kapsamında YPG/PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde silah ve ekipman yardımı sağlıyor.

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