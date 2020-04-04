Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 04.04.2020
ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı
ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen düzenlemeleri açıkladı

Benzer haberler

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359'a yükseldi

Trump: Halka tıbbi olmayan maske takmalarını tavsiye ediyoruz ama zorunlu değil

Trump: Halka tıbbi olmayan maske takmalarını tavsiye ediyoruz ama zorunlu değil
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi
IMF: Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

IMF: Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu