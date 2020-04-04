Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı
Meksika'da, koronavirüsten ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ankara
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Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 50'ye, vaka sayısı ise 1510'a ulaştı.
Tespit edilen vakaların yüzde 58'i erkekler, geri kalanın ise kadınlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, iş örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, virüs nedeniyle yaşanabilecek ekonomik krize yönelik yeni bir tedbir paketi üzerine anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Paket kapsamında virüs nedeniyle satışları azalan küçük işletmelere bir kredi fonu oluşturulması amaçlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.