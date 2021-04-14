MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.