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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının Afganistan gündemli çevrim içi toplantısına katıldı.

Hamdi Çelikbaş   | 14.04.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının Afganistan gündemli çevrim içi toplantısına katıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, bu ülkedeki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler ve ittifakın Afganistan politikasının görüşüldüğü bildirildi.


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