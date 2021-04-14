Euro
9.70
Dolar
8.11
BIST 100
1,397.26
Altın
1,739.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
logo
Spor, Futbol

Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Berad Büyük   | 14.04.2021
Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka AstraZeneca’yı aşılama programından çıkardı
AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı
Sağlık Bakanı Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı
Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı

Benzer haberler

Danimarka AstraZeneca’yı aşılama programından çıkardı

Danimarka AstraZeneca’yı aşılama programından çıkardı

Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor

İran Kovid-19 nedeniyle Fransa'ya uçak seferlerini durdurdu

İran Kovid-19 nedeniyle Fransa'ya uçak seferlerini durdurdu
AB kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak

AB kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak
Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 4 milyona yaklaştı

Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 4 milyona yaklaştı