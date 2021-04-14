Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı.
Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.