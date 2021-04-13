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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 59 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

Ahmet Sertan Usul   | 13.04.2021
Türkiye'de 59 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, vefat sayısı 34 bin 455, ağır hasta sayısı 2 bin 951 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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