ABD'de seçim günü: Amerikalı gençler ne diyor?
ABD’de Cumhuriyetçiler’in Başkan Adayı Donald Trump ile Demokratlar’ın Başkan Adayı Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi başladı.
Ankara
ABD’de Cumhuriyetçiler’in Başkan Adayı Donald Trump ile Demokratlar’ın Başkan Adayı Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi başladı.
İki parti taraftarları, seçime son derece gergin giderken, seçimden sonra yaşanması muhtemel kaos ve karışıklık korkusu büyüyor.
50 eyalet ve ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da yaklaşık 250 milyon seçmen, bugün ülkenin gelecek 4 yıllık başkanını belirlemek üzere oy kullanacak.
ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinde gözler seçmenlerin sandıkta yapacağı tercihlere çevrildi.
Seçmen kitlesinin yüzde 37'sinin 18-35 yaş aralığında olması, genç nüfusun tercihlerini önemli kılıyor.
AA, Amerikalı gençlere, yeni başkanın belirlenmesi öncesinde düşüncelerini sordu.
Çalışma, ABD'de farklı eyaletlerde yaşayan ve farklı özgeçmişlere sahip Amerikalı gençlerin seçim sistemi, başkan adaylarının profilleri gibi konulardaki görüşlerini içeriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.