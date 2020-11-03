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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 759 bin 829 oldu.

Barış Seçkin   | 03.11.2020
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 244 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 759 bin 829 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 418 bin 142'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 225'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 39 bin 412'ye çıktı. Mayıs başından beri günlük ölü sayısı, salgının ikinci dalgasında ilk kez 300'ün üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 6 bin 258 artarak 302 bin 275 oldu.

İtalyan tabipler daha sıkı önlem istiyor

İtalyan Tabipler Birliği Başkanı Filippo Anelli, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Doktorların endişesi bu ikinci dalganın bir fırtına değil, sağlık sistemini altüst edebilecek bir tsunami olmasıdır. Bu nedenle hükümetten daha sert önlemler talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anelli, Kovid-19 hastalarının sağlık sisteminde giderek daha fazla yer işgal ettiğine, bu nedenle de diğer hastalara yönelik bakım ve tedavilerin giderek azaldığına da dikkati çekerken, "Bugünkü sorun, sağlık sisteminin dayanıklılığıyla ilgilidir. Böyle devam ederse durum kontrolden çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülke genelinde ekonomiyi de korumak için ikinci kez karantina uygulamaktan olabildiğince kaçınan hükümet, yüksek vaka artışının görüldüğü bölgelere erişimi kısıtlamak başta olmak üzere ülkeyi risk seviyesine göre 3 kategoride değerlendirmeyi öngören ve yeni sıkı tedbirler içeren başbakanlık kararnamesi üzerinde çalışıyor.

Hükümetin, yeni tedbirleri bu hafta içinde ilan etmesi bekleniyor.

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