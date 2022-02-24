Dolar
14.01
Euro
15.68
Altın
1,902.20
ETH/USDT
2,624.80
BTC/USDT
38,324.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı Kiev'den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB liderleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya verilecek karşılığı ve uygulanacak yeni yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.02.2022
AB liderleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle toplandı

Brüksel

Acil nitelikli olağanüstü AB Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor. Liderlerin gündeminde Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketi bulunuyor.

Paketin içeriğinde özellikle ekonomi ağırlıklı geniş kapsamlı kısıtlamalar yer alıyor. Yaptırımların ihracat yasağı, finansal sektör kısıtlaması, ulaştırma, enerji ve vize kısıtlamaları gibi konuları kapsadığı belirtiliyor.

Liderlerin ayrıca Ukrayna'ya yapılacak siber güvenlik ve insani yardımlar ile sığınmacı akınına hazırlık planlarını da ele alması bekleniyor.

AB, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya tarafından tanınması üzerine önceki gün ilk yaptırım paketini kabul etmişti. AB yetkilileri, Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi sonrasında kabul edilecek ikinci yaptırım paketinin daha ağır olacağını ifade ediyor.

Yaptırım paketi yarın resmen kabul edilecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımların teknoloji, finans, inovasyon gibi sektörleri kapsayacağını, "güçlü bir paket" olacağını, Belarus'u da içereceğini bildirdi.

Borrell, bu gece liderlerin görüşeceği yaptırımların yarın dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinin olağanüstü toplantısında kabul edileceğini açıkladı.

Liderlerden birlik ve kararlılık mesajı

AB liderleri, toplantıya girmeden önce birlik ve kararlılık mesajları verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, AB'nin yaptırımlarının "can yakması", mümkün olduğunca ileri seviyede olması gerektiğini söyledi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için hava sahasında uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini, bunu NATO'nun yapabileceğini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere edilecek bir lider olmadığını", yine de diplomasinin kullanılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da "Bir uluslararası tartışma kulübü olma lüksümüz yok. Eyleme geçmeliyiz." dedi. Ukrayna'ya AB adaylığı statüsü verilmesini isteyen Nauseda, geçmişten dersler çıkararak bugün Rusya'ya karşı çok daha kararlı olmaları gerektiğini söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, "yaptırımların Avrupa için de pahalıya patlayacağını" belirterek, "Ama barışın bir bedeli var." ifadesini kullandı.

"Dünya bizim ne yapacağımıza bakıyor"

"Artık ucuz konuşmalara gerek yok." diyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya çok ağır yaptırımlar istedi. NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Morawiecki, "Rusya'dan gaz alıyoruz, petrol alıyoruz. Putin bizden parayı alıyor ve bunu saldırganlığa dönüştürüyor. Bunu durdurmalıyız." dedi.

Morawiecki, AB'nin bugünlerde alacağı kararların Avrupa için tarihi önemde olduğunu vurgulayarak, "Şu anda bütün dünya bizim ne yapacağımıza bakıyor." diye konuştu.

AB binasına Ukrayna bayrağının renkleri

AB Liderler Zirvesi öncesinde Ukrayna ile dayanışma için AB Komisyonu binası Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Binaya bayraktaki sarı ve mavi renkler yansıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanlığından Rusya'nın büyük bankalarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından Rusya'nın büyük bankalarına yaptırım

Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız

Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız
AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti

AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti
Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı

Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı