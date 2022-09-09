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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: Kremlin'den tehditlerin gözümüzü korkutmasına izin vermemeliyiz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'dan gelen tehditlerin Avrupa ülkelerinin gözünü korkutmaması gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 09.09.2022
AB Konseyi Başkanı Michel: Kremlin'den tehditlerin gözümüzü korkutmasına izin vermemeliyiz

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de ortak basın toplantısında konuşan Michel, AB üyesi ülkelerin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını sona erdirmek için birbirleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade ederek, "Sakin kalmamız gerekiyor. Kremlin'den gelen tehditlerin gözümüzü korkutmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Michel AB üyelerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi sürdürmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada zamana karşı bir yarış var. Enerji kaynaklarımızı ve tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor çünkü Rusya'nın güvenilir bir aktör olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Michel, Rus gazına alternatifler geliştirme konusunda ilerleme kaydettiklerini söyleyerek kış aylarında yaşanabilecek bir enerji krizine ilişkin endişeleri gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Scholz da enerji tedariki konusundaki endişelere değinerek kış aylarında bir krizi önlemek için adımlar attıklarını ve Rusya'dan gaz tedarikinde daha fazla kesintiye hazırlıklı olduklarını belirtti.

Scholz, "Kuzey Denizi'nde LNG terminalleri inşa ediyoruz. Dostlarımız Hollanda, Belçika ve Fransa ile bu ülkeler üzerinden gaz ithalatını nasıl artırabileceğimiz konusunda görüşmeler yapıyoruz. Gaz depolama tesislerimizi dolduruyoruz. Elektrik üretiminde gaz kullanımını azaltmak için kömürle çalışan enerji santrallerini yeniden faaliyete geçirdik." dedi.

Rusya'nın Avrupa demokrasilerini zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak istediğini ama başarılı olamayacağını vurgulayan Scholz, "Rusya Devlet Başkanı yanlış hesap yaptı. Çünkü biz Avrupalılar birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız ve dayanışma içindeyiz." diye konuştu.

Yüksek enerji fiyatlarının bir sorun olduğunu dile getiren Olaf Scholz, piyasanın rahatlamasını sağlamaya hazır olduklarını ve fiyatların şu anda olması gerekenden çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Scholz, Almanya'nın diğer AB ülkelerindeki durumu dikkate alacağını ve dayanışma içinde hareket ederek kış aylarında bir enerji krizini önlemek için daha fazla tedbir alacağını kaydetti.

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