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Dünya

AB Konseyi Başkanı Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu söyledi.

Dzihat Aliju  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
AB Konseyi Başkanı Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu vurguladı

Üsküp

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'nın ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

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Costa, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı, "Genişlemenin hepimizin paylaştığı ortak bir hedef olduğuna ve hepimizin barışa, güvenliğe ve istikrara yapabileceği en iyi jeostratejik yatırım olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mickoski ile yaptığı görüşmenin verimli olduğuna işaret eden Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu dile getirdi.

Başbakan Mickoski de Costa'nın Balkan ülkelerine ziyaretinin, bölge ülkelerinin AB üyelik sürecine yönelik destek anlamı taşıdığını kaydetti.

Ülkesinin Avrupa entegrasyonuna bağlı olduğunun altını çizen Mickoski, "Bu bağlılığımız devam edecek ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek." dedi.

Mickoski ayrıca, Kuzey Makedonya vatandaşlarının geleceğinin AB'de olduğuna inandığını kaydetti.

Bu arada Costa, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile de bir araya gelecek.

Costa, daha sonra Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunacak.

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