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Dünya

AB Komisyonu'ndan tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin (İsrail dahil) tüm dış aktörlerin Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
AB Komisyonu'ndan tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya "Suriye ile tampon bölgenin işgalinin tamamlanması talimatı verdiğini" hatırlatan AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Sizce İsrail, Suriye'deki gelişmeleri işgalini ilerletmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki bir toprak olan Golan Tepeleri bir tampon bölge olabilir mi?" sorusu üzerine El Anouni, "Genel olarak, tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu aşamada tüm söyleyebileceklerim bunlar." diyen El Anouni, İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmadı.

El Anouni, İsrail'in Suriye'de ve bölgede istikrarı sağlamak için kilit bir muhatap olacağını savunarak, "İsrail'in meşru güvenlik endişeleri gözetilirken, tüm Suriyelilerin güvenlikten ve yeni Suriye'nin inşasında rol oynama fırsatından yararlanmasına izin verilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

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