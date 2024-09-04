AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yeni ekibindeki kadın sayısını artırma ümidini koruyor
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, kuracağı 5 yıllık yeni ekibinde cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla AB ülkelerinden kadın üye önerisinde bulunmaları isteğinin beklediği gibi karşılanmamasına rağmen kadın üye sayısının artabileceğini söyledi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6-9 Haziran'daki seçimlerin ardından kuracağı 5 yıllık yeni ekibinde cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla AB ülkelerinden kadın üye önerisinde bulunmaları isteğinin beklediği gibi karşılanmamasına rağmen kadın üye sayısının artabileceğini söyledi.
Von der Leyen, katıldığı bir basın toplantısında, gelecek Komisyon'da cinsiyet dengesini sağlamak için üye ülkelerden bir kadın, bir erkek aday talebinde bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Siyasi hayatı boyunca kadınların karar alma ve liderlik pozisyonlarında yer alabilmesi için mücadele ettiğini belirten von der Leyen, "Deneyimime göre, eğer talep etmezseniz elde edemezsiniz. Bu yüzden mektup gönderdim ve talepte bulundum." dedi.
Yalnızca 8 ülkenin kadın aday çıkardığının anımsatılması üzerine von der Leyen, "Süreç devam ediyor. Şu anda iki haneli sayıya ulaştık." diye konuştu.
Von der Leyen, henüz tüm adayları değerlendirmediğini dile getirerek, "Tüm devlet ve hükümet başkanlarıyla farklı isimler, farklı olasılıklar üzerine tartışmalar yaptım ve elbette bazen bunun (kadın isim önermenin) zor olduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı, "Benim için önemli olan, bu konuyu gerçekten ciddiye almamız. Bence yeterlilik ve denge gerçekten ciddiye alınması gereken iki kriter." dedi.
AB'de 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından von der Leyen, 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosunda (AP) güvenoyu alarak ikinci kez Komisyon Başkanı seçilmişti. 25 Temmuz'da üye ülkelere mektup gönderen von der Leyen, Komisyon için 30 Ağustos'a kadar üye önerisinde bulunmalarını, her ülkenin bir erkek bir kadın aday önermesini istemişti.
Aday çıkarma süreci dün tamamlandı. Ancak von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi olarak AB Konseyi tarafından önerilen Kaja Kallas dışında sadece 8 ülke kadın aday çıkardı. Böylece 27 üyeli Komisyon için şimdilik 10 kadın aday bulunuyor.
Von der Leyen'in adayları bu hafta boyunca değerlendirmesi, 6 Eylül'de kararını açıklaması bekleniyor. Kararın ardından AB Komisyonunun yeni üyesi olacak kişiler, AP'deki ilgili komitelerde konuşacak ve soru-cevap oturumlarına katılacak. Komitelerin notlarıyla von der Leyen'in yeni ekibi AP Genel Kurulundan güvenoyu aldıktan sonra göreve başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.