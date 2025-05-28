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Dünya

AB startup ve scaleupları çekmek istiyor

Avrupa Birliği (AB), startup ve scaleup şirketleri çekmek için bürokratik işlemleri azaltmayı ve finansmanı artırmayı planlıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
AB startup ve scaleupları çekmek istiyor

Brüksel

AB Komisyonu, yeni ürün veya hizmet geliştiren girişimler olarak bilinen startuplara ve başlangıç aşamasını başarıyla tamamlamış belirli bir büyüme seviyesine ulaşmış genişleme aşamasına geçmiş firmalar olan scaleuplara yönelik yeni stratejisini açıkladı.

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Stratejiye göre, Avrupa'nın, inovasyon ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden, yatırım çeken ve stratejik bağımlılıkları azaltan startup ve scaleuplar için bir merkez haline gelmesi hedeflenecek.

AB ülkelerinin, küresel teknoloji odaklı şirketlerin kurulması ve büyümesi için uygun bir hal almasına yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda Avrupa'da yenilik dostu bir iş ortamı kurulacak. Özellikle yeni şirketler ve ölçeklenen şirketlere daha az idari yük, daha basit kurallar ve daha fazla destek sunulacak. İş, iflas ve vergi hukuku ile istihdam gibi alanlardaki kurallar sadeleştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak.

Ekonomik aktörlere, AB genelindeki kamu idareleriyle dijital ortamda etkileşim sağlayabilecekleri ortak bir dijital kimlik geliştirilecek. Startup ve scaleuplara daha fazla finansman sunulacak. Scaleup Avrupa Fonu ile teknoloji şirketlerinin finansman açığı kapatılacak.

Startup ve scaleupların piyasaya girişi ve bunların büyümesi için de çeşitli destekler verilecek. AB genelindeki üniversite ekosistemleri ile startup ve scaleupları birbirine bağlayan bir girişim kurulacak.

Yetenekli iş gücünü çekmek üzere adımlar atılacak. AB vatandaşı olmayan startup veya scaleup kurucularının veya çalışanlarının izin süreçleri kolaylaştırılacak. Yeni kurulan ve ölçeklenen şirketler için teknoloji ve araştırma altyapılarına yönelik sözleşme koşulları uyumlu hale getirilecek ve basitleştirilecek.

Avrupa ülkeleri, son dönemde özellikle teknoloji şirketlerine ev sahipliğinde ABD ve Çin'in çok gerisinde kalıyor.

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