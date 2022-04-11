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Dünya

AB, Filistinli kadının öldürülmesi üzerine taziye mesajı yayımladı

Avrupa Birliği (AB), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Gade Sebatin adlı kadının vurularak öldürülmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.

Ekrem Biçeroğlu   | 11.04.2022
AB, Filistinli kadının öldürülmesi üzerine taziye mesajı yayımladı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Ramallah

AB'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, Filistinli kadının Beytüllahim yakınlarında İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşandığı belirtildi. Mesajda, "Filistinli kadının ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Silahsız bir sivile karşı aşırı ve ölümcül güç kullanımının kabul edilemez olduğu belirtilerek, olayın ivedilikle soruşturulması ve faillerin adalete teslim edilmesi talep edildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail askerlerinin, Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını öldürmesini kınayarak, uluslararası camiayı İsrail'i durdurmaya çağırmıştı.

El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında bugün, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinli kadına gerçek mermilerle ateş açtığını ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktığını söylemişti.

İsrail güçlerinin ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engellediği aktarılmıştı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre ise vefat eden Filistinli kadının 6 çocuğu bulunuyordu.

İsrail'in Haaretz gazetesi de kadının askerler için bir tehdit oluşturmadığını, elinde bıçak ya da silah bulunmadığını yazmıştı.

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