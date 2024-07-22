Dolar
33.03
Euro
35.97
Altın
2,403.26
ETH/USDT
3,484.10
BTC/USDT
67,265.00
BIST 100
11,216.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bakanları, Brüksel'de Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak üzere bir araya geldi.

Melike Pala  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

Ankara

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de düzenlenen toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yöntemiyle katılacak.

Kuleba, Ukrayna’da süregelen savaşın son durumu hakkında bakanları bilgilendirecek.

Bakanlar ardından son gelişmeler ışığında Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna'daki elektrik üretim kapasitesinin yüzde 70'inin zarar gördüğüne işaret ederek, yaklaşan kış mevsiminde bu durumun sivillerin hayatını zorlaştıracağını söyledi.

Borrell, "Daha fazla hava savunması ve elektrik üretim kapasitesi. Bunlar üye ülkelere yapmamız gereken iki çağrı. Elbette Ukrayna'nın diğer meselelerini de görüşeceğiz." dedi.

Toplantıda AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretinin hemen ardından gerçekleştirdiği Rusya temaslarının da görüşüleceğini belirterek, üye ülkelerle bu durumun değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "AB'yi savaş isteyen birlik olmakla suçladığını" hatırlatan Borrell, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, Ukrayna'yı desteklemektedir ve BM tüzüğü temelinde bu savaşı bitirmeye istekli. AB savaşın devamı için çabalamıyor, savaşın bir tarafı değil. Bir saldırı karşısında Ukrayna'yı savunuyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Kisecik Mahallesi'nde afetzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına Türkiye'den dahil olacak projeler belli oldu

Rusya: Ukrayna'da, Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
AB'den Filistin Yönetimi'ne 400 milyon avroluk mali destek

AB'den Filistin Yönetimi'ne 400 milyon avroluk mali destek
Borrell'e göre, sürdürülebilir barış Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün

Borrell'e göre, sürdürülebilir barış Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet