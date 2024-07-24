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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar avro gönderilmesinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşasını ve kamu yönetiminin işleyişini sürdürmesini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar avro değerindeki ilk taksitin gönderilmesini onayladı.

Melike Pala  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar avro gönderilmesinde anlaştı

Ankara

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığının X'teki paylaşımına göre, üye ülkeleri AB nezdinde temsil eden büyükelçilerin toplantısı (COREPER) Brüksel'de düzenlendi.

Büyükelçiler, "Ukrayna Aracı" kapsamında bu ülkenin yeniden inşası ve kamu yönetiminin işleyişini sürdürmesini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar avro değerindeki ilk taksitin tahsil edilmesi konusunda anlaştı.

Bir sonraki adım olarak AB Konseyi'nde devam edecek yazılı prosedürle tahsilatın yapılması mümkün olacak.

AB, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, kamu yönetiminin işleyişini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla "Ukrayna Aracı" isimli fon çerçevesinde 2024-2027 dönemi için 50 milyar avro hibe ve kredi sağlamayı amaçlıyor.

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