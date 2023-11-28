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Dünya

AB Adalet Divanı, kamu idarelerinin başörtüsü yasağı uygulayabileceğine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı üye ülkelerde kamu idarelerinin, çalışanların iş yerlerinde başörtüsü gibi dini inanç simgeleyen nesneleri takmasını yasaklayabileceğine karar verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
AB Adalet Divanı, kamu idarelerinin başörtüsü yasağı uygulayabileceğine hükmetti

Brüksel

AB'nin üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika'nın Liege kentine bağlı Ans Belediyesi, istihdam şartlarını değiştirerek çalışanlarının "tarafsızlık gereği ideolojik veya dini bağlılığını açıkça gösteren işaretler taşıması"nı yasakladı.

Başörtülü bir çalışan da din özgürlüğünün ihlal edilmesi ve ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Liege iş mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin belediyenin uygulamasının AB hukukuna aykırı olup olmadığına karar verememesi üzerine dava, AB Adalet Divanına taşındı.

Adalet Divanı, "bir kamu idaresinin, kendi bünyesinde tamamen tarafsız bir idari ortam oluşturmak amacıyla çalışanlarına dayattığı katı tarafsızlık politikasının, meşru bir amaçla nesnel olarak haklı görülebileceğine" hükmetti.

Kararda her üye devletin ve ona bağlı idarelerin iş yerlerinde teşvik etmeyi amaçladıkları kamu hizmetinin tarafsızlığını tasarlama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu belirtilerek "Ancak bu hedefe tutarlı ve sistematik şekilde ulaşılmalı. Hedefe ulaşmak için benimsenen önlemler, kesinlikle 'gerekli' olanlarla sınırlı olmalıdır. Bu gerekliliklere uyulduğunun doğrulanması yerel mahkemelerin görevidir." ifadelerine yer verildi.

AB'nin üst mahkemesi, 15 Temmuz 2021'de de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.



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