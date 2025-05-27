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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA foto muhabiri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi.

Enes Canlı  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
AA foto muhabiri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralandı

Kudüs

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı.

Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

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Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimavi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Görgü tanıkları, gruptakilerin sopayla Rimavi'yi darbettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rimavi'nin yerde baygın bir şekilde yattığı görüldü.

Yaralanan Rimavi, tedavi için Ramallah kentine nakledildi.

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