AA foto muhabiri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralandı
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi.
Kudüs
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı.
Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
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Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimavi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları, gruptakilerin sopayla Rimavi'yi darbettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rimavi'nin yerde baygın bir şekilde yattığı görüldü.
Yaralanan Rimavi, tedavi için Ramallah kentine nakledildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.