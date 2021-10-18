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Dünya

AA, DEAŞ'ın Kandahar'da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntülerine ulaştı

Anadolu Ajansı (AA), Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine ulaştı.

Bilal Güler   | 18.10.2021
AA, DEAŞ'ın Kandahar'da Şii camisine düzenlediği saldırının görüntülerine ulaştı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kandahar

Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.

Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.



Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.

Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.

Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.

Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.

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