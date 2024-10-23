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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya

3. Charles, Samoa'yı ziyaret eden ilk İngiltere Kralı oldu

İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülke liderleriyle yapacağı toplantı için Pasifik Adaları ülkesi Samoa'ya giden İngiltere Kralı 3. Charles, bu ülkeyi ziyaret eden ilk İngiliz kral oldu.

Murat Karadağ  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
3. Charles, Samoa'yı ziyaret eden ilk İngiltere Kralı oldu

Ankara

Samoa Observer gazetesinin haberine göre, yerel saatle 19.00'da eşi Kraliçe Camilla ile Samoa'ya inen Kral 3. Charles, Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mataafa ve diğer devlet yetkililerince karşılandı.

Yarın resmi temaslarda bulunacak Kral 3. Charles, 25 ve 26 Ekim'de düzenlenecek Commonwealth üye ülke liderleri zirvesine başkanlık yapacak.

Samoa'yı ziyaret eden ilk İngiltere Kralı olan 3. Charles, bu ülkeden önce de 18 Ekim'de tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti için Kraliçe Camilla ile Sydney'e gitmişti.

Kral 3. Charles, kanser tedavisi nedeniyle Avustralya seyahatini 5 günle sınırlı tutmuştu. İngiltere Kralı, parlamentodaki konuşması sırasında, ülkenin Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe'n "soykırımcı" ve "Bizim kralımız değilsin." tepkisiyle karşılaşmıştı.

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