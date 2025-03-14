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Dünya

12. Küresel Bakü Forumu'nda Filistin-İsrail barışı konuşuldu

Azerbaycan'da düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda Filistin ile İsrail arasındaki barış süreci konuşuldu.

Ruslan Rehimov  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
12. Küresel Bakü Forumu'nda Filistin-İsrail barışı konuşuldu Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

"Barışa Giden Yol" başlıklı panelde konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dünyadaki krizlerin çözümünde Birleşmiş Milletlerin (BM) etkin olamadığını, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto hakkı bulunan ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Arınç, BMGK'de veto hakkı bulunan ülkelerin bu haklarını sorumsuz kullanmasının sorunlara neden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünün yerinde ve doğru olduğunu kaydeden Arınç, "İsrail'e karşı çok sayıda BM kararı bulunuyor fakat bunların hiçbirisi uygulanamıyor. Bu kararların uygulanması için güçlü mekanizmaya ihtiyaç var." dedi.

Arınç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir lider olmadığını, sadece öldürmeyi bildiğini vurguladı.

"Gazze'de Filistinlilerin yaşamasını istiyoruz"

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Gazze'de son dönemde yaşanan olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğunu savundu.

Olmert, Hamas'la Gazze'de yaşayan Filistinlileri ayrı tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin Gazze'den çıkartılmasına karşıyım. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması düşüncesi, akıl almaz bir düşüncedir. Biz, Gazze'de Filistinlilerin yaşamasını istiyoruz. Bu, onların temel hakkıdır." diye konuştu.

Gazze'de Filistinlilerden oluşan yeni bir yönetime ihtiyaç bulunduğunu, orada Arap ülkelerinin temsilcilerinden oluşan kolluk güçlerinin kurulması gerektiğini söyleyen Olmert, "İki devletli çözüm olmalıdır. Kudüs ise iki devletin de egemenliği altında olmamalıdır. Tüm tarafların kabul ettiği kayyum tarafından yönetilmelidir. Sinagogda İsrail bayrağı, camide Filistin bayrağı olsun. Bu, herkesin kabul edeceği bir çözüm olur." görüşünü paylaştı.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni de İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğu söyledi.

Livni, İsrail ve ABD yönetiminin hem Filistinliler hem de İsrailliler için daha iyi barış planları önermediğine dikkati çekerek, "Maalesef Filistin tarafından da çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Biz, savaşın yeniden başlamasını istemiyoruz fakat Hamas yönetimde kalırsa savaş tehdidi devam edecek." ifadelerini kullandı.

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