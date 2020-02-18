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Dünya

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı 'görevinden alınmayı' reddetti

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanının, İçişleri Bakanlığının görevden alınması yönündeki kararını reddettiği belirtildi.

Said İbicioğlu   | 18.02.2020
Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı 'görevinden alınmayı' reddetti

Yemen

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sokotra Özel Kuvvetler Komutanı Albay Hüseyin Şaif, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmed el-Mismari'nin görevden alınması yönündeki talimatını reddetti. 

Şaif'in özel kuvvetler karargahı etrafına kendisine bağlı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerini konuşlandırdığı kaydedildi.

Yemen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mismari, Albay Şaif'i 16 Şubat Pazar günü görevden almıştı.

Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, 5 Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Son olarak 4 Şubat'ta Birinci Deniz Kuvvetleri Taburu ve Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, vilayetteki meşru Yemen yönetimine karşı bir kalkışma gerçekleştirmişti.

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