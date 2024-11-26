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Dünya

İsrail Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Wassim Samih Seifeddine, Ekrem Biçeroğlu  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İsrail Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur kentine saldırılarında 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda bina zarar gördü.

Nebatiye bölgesine de bugün ikinci saldırısını gerçekleştiren İsrail ordusu ayrıca Hıyam beldesini bombaladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun bölgesini de top atışlarıyla hedef aldı.

Lübnan Kızılhaçından yapılan yazılı açıklamada da Yusuf Abdullah adlı kişinin naaşının Mercayun'da yıkılan bir binanın enkazından çıkarıldığı aktarıldı.

NNA'da yer alan bir diğer haberde de İsrail'in Sur kentine saldırılarında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin sivil savunma ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin ve Merkava tipi bir tankın hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

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