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Dünya

Husiler, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği sona erdirmesinden memnun

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 05.02.2021
Husiler, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği sona erdirmesinden memnun

Yemen

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Lübnan Hizbullahı'na yakın El-Meyadin kanalına Biden'ın kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Şeref, "ABD tarafından Yemen'deki savaşı durdurmak ve ülkeye yönelik kuşatmayı kaldırmak için atılacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kanal ayrıca ismini açıklamadığı Husi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Husiler ile ABD'nin yeni yönetimi arasında bir haftadır görüşmeler olduğu iddiasına yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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