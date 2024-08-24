Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılıyor
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılım gösterecek.
Ankara
AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, Türkiye'den oyunlara katılacak sporcular ele alındı.
Engelli sporcuların olimpiyatları (paralimpik oyunları) Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Oyunlarda toplam 94 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.
1992'de 1 sporcuyla katılım gösterilmişti
Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.
Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 sporcuyla oyunlarda yer aldı.
Katılım giderek artıyor
Türkiye'nin, engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı giderek artıyor.
Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.
Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.
15 branşta katılım
Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.
Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.
Kadın sporcu sayısı yine daha çok
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek.
Tokyo 2020'de de kadın milli sporcu sayısı erkek millileri geçmişti.
İki branşta takım kotası
Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 sporcu bulunuyor.
Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.
En çok bedensel engelli sporcular kota aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular aldı.
65 bedensel engelli, 21 görme engelli ve 8 özel sporcu, Paris 2024 için vize aldı.
En çok kota atletizmde
Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.
Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli sporcular 4 kota aldı.
Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.
Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.
Kota alan sporcular
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:
Branş
Sporcu
Disiplin-sıklet
Kota alınan müsabaka
Para atıcılık
Aysel Özgan
P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca
Dünya Kupası
Para atıcılık
Ayşegül Pehlivanlar
P4 Karışık 50 metre tabanca
Dünya Şampiyonası
Para atıcılık
Cevat Karagöl
P4 Karışık 50 metre tabanca
Dünya Şampiyonası
Para atıcılık
Çağla Baş
R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek
Avrupa Şampiyonası
Para atıcılık
Erhan Coşkuner
R3 Karışık 10 metre havalı tüfek
Dünya Şampiyonası
Para atıcılık
Hakan Çevik
R5 Karışık 10 metre havalı tüfek
Dünya Kupası
Para atıcılık
Muharrem Korhan Yamaç
P3 Karışık 25 metre tabanca
Avrupa Şampiyonası
|Para atıcılık
|Murat Oğuz
|P1 10 metre havalı tabanca
|Bipartite kotası
Görme engelliler futbol
Erkek Milli Takımı (10 kişi)
B1
Avrupa Şampiyonası
Görme engelliler golbol
Kadın Milli Takımı (6 kişi)
Golbol
IBSA Dünya Şampiyonası
Para atletizm
Muhammed Khalvandi
Cirit atma F57
Dünya Şampiyonası
Para atletizm
Hamide Doğangün
800 metre T53
Dünya Şampiyonası
Para atletizm
Abdullah Ilgaz
Yüksek atlama T47
Yüksek performans kotası
Para atletizm
Rabia Cirit
Gülle atma F40
Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm
Mikail Al
1500 metre T13
Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm
Oğuz Akbulut
400 metre T12
Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm
Serkan Yıldırım
100 metre T12
Dünya Şampiyonası
Görme engelliler atletizm
Serap Demirkapu
Gülle atma F12
Yüksek performans kotası
Görme engelliler atletizm
Büşra Nur Tırıklı
Disk atma F11
Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm
Aysel Önder
400 metre T20
Dünya Şampiyonası
Özel sporcular atletizm
Fatma Damla Altın
Uzun atlama T20
Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm
Esra Bayrak
Uzun atlama T20
Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm
Reyhan Taşdelen
Uzun atlama T20
Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm
Ebrar Keskin
Gülle atma F20
Yüksek performans kotası
Özel sporcular atletizm
Muhammet Atıcı
Gülle atma F20
Yüksek performans kotası
|Özel sporcular atletizm
|Eda Yıldırım
|Gülle atma F20
|Bipartite kotası
Para okçuluk
Bahattin Hekimoğlu
Erkekler W1
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Yağmur Şengül
Kadınlar klasik yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Yavuz Papağan
Erkekler klasik yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Sadık Savaş
Erkekler klasik yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Öznur Cüre
Kadınlar makaralı yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Sevgi Yorulmaz
Kadınlar makaralı yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Merve Nur Eroğlu
Kadınlar klasik yay
Dünya Şampiyonası
Para okçuluk
Yiğit Caner Aydın
Erkekler W1
8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Para okçuluk
Nil Mısır
Kadınlar W1
8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri
Özel sporcular masa tenisi
Ebru Acer
Kadınlar Sınıf 11
Virtus Global Oyunları
Para masa tenisi
Kübra Korkut
Kadınlar Sınıf 7
Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi
Abdullah Öztürk
Erkekler Sınıf 4
Avrupa Şampiyonası
Para masa tenisi
Nesim Turan
Erkekler Sınıf 4
Dünya sıralaması
Para masa tenisi
Ali Öztürk
Erkekler Sınıf 5
Dünya sıralaması
Para masa tenisi
Neslihan Kavas
Kadınlar Sınıf 9
Dünya sıralaması
Para masa tenisi
Merve Cansu Demir
Kadınlar Sınıf 10
Dünya sıralaması
Para masa tenisi
Hatice Duman
Kadınlar Sınıf 3
Biparitte kotası
Para tekvando
Mahmut Bozteke
K44 63 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Alican Özcan
K44 58 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Fatih Çelik
K44 70kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Mehmet Sami Saraç
K44 +80 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Meryem Betül Çavdar
K44 52 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Gamze Gürdal
K44 57 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Seçil Er
K44 65 kilo
Dünya sıralaması
Para tekvando
Nurcihan Ekinci
K44 47 kilo
Dünya sıralaması
Para yüzme
Sevilay Öztürk
Kadınlar S5
Ülke kotası
Para yüzme
Sümeyye Boyacı
Kadınlar S5
Ülke kotası
Para yüzme
Umut Ünlü
Erkekler S3/SM3
Ülke kotası
Para yüzme
Turgut Aslan Yaraman
Erkekler S7/SM7
Ülke kotası
Para yüzme
Elif İldem
Kadınlar S1
Biparitte kotası
Para yüzme
Meryem Nur Tunuğ
Kadınlar S5
Biparitte kotası
Para badminton
Halime Yıldız
SL3
Dünya sıralaması
Para badminton
Emine Seçkin
WH2
Dünya sıralaması
Tekerlekli sandalye eskrim
Hakan Akkaya
Epe A 7 Flöre A
Dünya sıralaması
|Tekerlekli sandalye tenis
|Ahmet Kaplan
|Quad
|Dünya sıralaması
|Tekerlekli sandalye tenis
|Uğur Altınel
|Quad
|Bipartite kotası
Para halter
Besra Duman
55 kilo
Dünya sıralaması
Para halter
Nazmiye Muratlı
45 / 50 kilo
Dünya sıralaması
Para halter
Abdullah Kayapınar
49 kilo
Dünya sıralaması
Para halter
Uğur Yumuk
72 kilo
Dünya sıralaması
Para halter
Sibel Çam
73 kilo
Dünya sıralaması
Para kürek
Yiğit Dorukhan Bozkurt
Karışık iki çifte
Kota turnuvası
Para kürek
Nurşen Şen
Karışık iki çifte
Kota turnuvası
|Para triatlon
|Uğurcan Özer
|PTS5
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Yasin Çimciler
|J1 90 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Onur Taştan
|+J1 90 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|İbrahim Bölükbaşı
|J2 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Ecem Taşın Çavdar
|J1 48 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Merve Uslu Hajabipour
|J1 70 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Nazan Akın Güneş
|J1 + 70 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Cahide Eke
|J2 48 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Gökçe Yavuz
|J1 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Recep Çiftçi
|J2 73 kilo
|Dünya sıralaması
|Para judo
|Döndü Yeşilyurt
|J2 57 kilo
|Dünya sıralaması
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