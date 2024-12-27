Dolar
35.24
Euro
36.73
Altın
2,625.27
ETH/USDT
3,420.70
BTC/USDT
96,978.00
BIST 100
9,996.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti.

Bozhan Memiş  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06

İstanbul

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.

İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi.

Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.

En genci Adana Demirspor

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda.

Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

Ortalamalar

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

Takım

Yaş ortalaması

ikas Eyüpspor

29,07

Kasımpaşa

28,35

Net Global Sivasspor

28,23

Bellona Kayserispor

28

TÜMOSAN Konyaspor

27,92

Gaziantep FK

27,52

Fenerbahçe

27,48

Corendon Alanyaspor

27,45

Reeder Samsunspor

27,42

Beşiktaş

27,40

RAMS Başakşehir

27,20

Galatasaray

26,80

Sipay Bodrum FK

26,76

Onvo Antalyaspor

26,75

Atakaş Hatayspor

26,31

Trabzonspor

26,20

Çaykur Rizespor

25,80

Göztepe

25,44

Adana Demirspor

23,16

Ligin en genci Deniz Dönmezer

Ekonomik sebeplerle genç oyunculara yönelen Adana Demirspor genç futbolculara şans verirken, lacivert-mavili ekibin file bekçisi Deniz Dönmezer ligin de en genç ismi oldu.

21 Eylül 2008 doğumlu futbolcu, ligdeki en genç isim olarak öne çıkarken, Dönmezer'i 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip etti. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde 1 dakika şans buldu.

Adana Demirspor forması giyen, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ da ligdeki en genç isimler arasında yer aldı. 10 maçta forma giyen 16 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.

En yaşlıları Dzeko ve Muslera

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en yaşlı isimler Edin Dzeko ve Fernando Muslera oldu.

Fenerbahçe'nin 17 Mart 1986 doğumlu 38 yaşındaki kaptanı Dzeko, 16 lig maçında forma giyerken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Lider Galatasaray'ın ligdeki bütün maçlarında forma giyen 16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada gol yemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
TÜGVA Başkanı Beşinci'den 1 Ocak'taki Filistin eylemine katılma çağrısı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te 42 milyondan fazla yolcu ağırlamayı hedefliyor
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi kapılarını AA'ya açtı

Benzer haberler

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06

Kayserispor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray, zirvede puan farkını açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet