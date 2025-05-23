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Yaşam, Dosya haber, Yeni nesil çiftçiler

Arıcılık yapan genç çiftçi kendi ürünlerini aracısız satmak istiyor

Muğla'da arıcılık ve narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Ali Aydın, aldığı tarımsal destekle verimliliğini artırdığını belirterek, ürettikleri ürünleri aracısız olarak satmak istediklerini söyledi.

Mustafa Çalkaya, Durmuş Genç  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Arıcılık yapan genç çiftçi kendi ürünlerini aracısız satmak istiyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on ikinci bölümünde Aydın, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Aile işletmelerinde, arıcılık ve narenciye üretimi yaptıklarını dile getiren Aydın, tarım sektöründe 6. kuşak temsilci olarak devam ettiğini ve yaklaşık 1100 kovanları olduğunu belirtti.

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Aydın, tarım sektöründe severek çalıştığını yaptığına işaret ederek, doğada bulunmanın insana ayrı bir keyif verdiğini ifade etti.

Tarımsal desteklerden faydalandıklarına dikkati çeken Aydın, "Aldığımız destek sayesinde verimliliğimiz, işimize olan sevgimiz daha da arttı. Destekleri yine takip ediyoruz. Gençlerin de tarım sektörü için destekleri takip etmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Aydın, gençlerin arıcılık sektöründe çalışabileceklerini belirterek, "Kendi ürettiğimiz ürünleri aracısız olarak satmak istiyoruz. Ürettiğin bir ürünü görerek satış yapmak çok güzel bir duygu. Pandemi döneminden önce ihracat da yapıyorduk. O biraz aksadı. Şimdi tekrar girişimlerimiz var." diye konuştu.

"Gençler desteklerle işletme kurabilirler"

Tarım sektörünün her alanında gençlere çok ihtiyaç olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Ben, arı kovanlarının arasında büyüdüm. Benim gibi aileden bu işi bilmeyenler de sektöre girebilir. Gençler sağlanan desteklerden faydalanarak işletme kurabilir. Özellikle ilgili okullardan mezun olanların tarım sektöründe yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede tarımda teknoloji kullanımının da artacağına inanıyorum. Bizim işlerimizle ilgili bilgi almak isteyenler olursa ben elimden gelen desteği vermeye hazırım."

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