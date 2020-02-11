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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğullarının terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasının sevincini yaşıyor.

Mehmet Sıddık Kaya,Özgür Ayaydın   | 11.02.2020
Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya /AA

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti sürüyor. Eylem yapan aileler arasında bulunan Eşrefoğlu çifti, dağa kaçırılan oğullarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Eşrefoğlu çifti, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşacak olmanın verdiği mutluluğu çadırda eyleme katılan diğer ailelerle paylaştı.

"Oğluma kavuşacağım için çok heyecanlıyım"

Baba Nizamettin Eşrefoğlu, Kürtçe yaptığı açıklamada, İstanbul'da 5 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunun kardeşine ulaşıp güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini anlatan Eşrefoğlu, ifade işlemleri süren oğluyla henüz görüşemediklerini dile getirdi. Eşrefoğlu, "Oğluma kavuşacağım için çok heyecanlıyım, heyecandan konuşamıyorum. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Devletimiz, dinimiz, kitabımız, bayrağımız birdir. Devletimize çok teşekkür ederim." dedi.

Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan anne Eşrefoğlu ise, "Çocuğumu çok özledim. Devletimize çok teşekkür ederim. Allah yetkililerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin Eşrefoğlu, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece oturma eylemine katılan ailelerden birinin daha evlat hasreti sona ermişti.

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