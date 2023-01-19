Dolar
18.80
Euro
20.33
Altın
1,916.17
ETH/USDT
1,521.50
BTC/USDT
20,731.00
BIST 100
5,406.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 19.01.2023
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1235'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden, 15 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Ali için gelen ağabey Mehmet Tulğay ile Şırnak'tan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Mihriban için gelen anne Şemsihan Doğru da oturma eylemine dahil oldu.

Ağabey Mehmet Tulğay, gazetecilere, Mardin'de dağa kaçırılan kardeşinden, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Kardeşine kavuşmak istediğini belirten Tulğay, HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Tulğay, oturma eylemi yapan aileler olarak kararlı olduklarını dile getirerek, "Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Çocukları dağda olanlar buraya gelsin ve çocuklarına seslensin. Kardeşim gel teslim ol." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: e-Devlet'te 6 bin 700'ün üzerinde hizmet var
Esenyurt'ta sattığı otomobili yedek anahtarıyla çalan şüpheli yakalandı
Doğu Karadeniz'de kuraklık sonrası taşkın yaşanabileceği uyarısı
Depremde yıkılan Emrah Apartmanı davasında ek bilirkişi raporu beklenecek
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı

AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor

AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor
Almanya'da "linyit köyü" bölgesinde engelli çevreciler eylem yaptı

Almanya'da "linyit köyü" bölgesinde engelli çevreciler eylem yaptı
Diyarbakır'da firmalar bazalt taşı talebini karşılamak için üretimini artırıyor

Diyarbakır'da firmalar bazalt taşı talebini karşılamak için üretimini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet