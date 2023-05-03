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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti.

Aziz Aslan  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1339 gündür sürüyor.

Türkiye Gençlik STK'lar Platformu (TGSP) Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve beraberindekiler, evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ustaosmanoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Eylül 2019'da bir annenin, terör örgütü tarafından kandırılan evladına kavuşma isteğiyle başlattığı oturma eyleminin, kısa sürede onlarca annenin de katıldığı bir sivil hak arayışına dönüştüğünü söyledi.

Annelerin, evlatlarına kavuşmak umuduyla nöbet tutmaya devam ettiğini kaydeden Ustaosmanoğlu, evlatlarına kavuşabilmek için birlik olan ailelerin sesinin, devletin ve STK'lerin desteğiyle daha gür çıkmaya başladığını aktardı.

Bazı annelerin çocuklarına kavuştuğunu ifade eden Ustaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle kavuşmaya da devam edecekler. Burada sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen, her türlü zulme, baskı, şiddet ve yönlendirmeye karşı insan haklarını ne pahasına olursa olsun savunmaktır. Genç, hatta çocuk yaşta annelerinden koparılan evlatlar için bugün Diyarbakır annelerinin yanındayız. Ülkemizin cesur ve dirayetli annelerinin, evlatları söz konusu olduğunda, kimseye boyun eğmeyeceğinin bilincindeyiz. Yüreği yangın yerine dönmüş annelerimizin tek isteği evlatlarına kavuşmak. Bu uğurda verilen eşsiz mücadeleyi asla unutmayacağız ve bu demokratik sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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