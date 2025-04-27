Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
93,975.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde midibüs devrildi.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2064'üncü gününde devam ediyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızı alana kadar buradan kalmayacağız. Oğlumu çok özledim." dedi.

Demir, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Anne Hatice Levent de evlatlarını almadan çadırdaki eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Anne ve babalar olarak çocuklarını çok özlediklerini dile getiren Levent, "Kararlıkla eylemimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı almadan geri dönmeyeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri çadır kurarak eylem yaptı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 99 sanık hakim karşısına çıktı

Üniversite öğrencilerinden Beyazıt Meydanı'nda Gazze'ye destek eylemi

Üniversite öğrencilerinden Beyazıt Meydanı'nda Gazze'ye destek eylemi
İzmir'de bisikletliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı protesto etti

İzmir'de bisikletliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı protesto etti
İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem

İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet