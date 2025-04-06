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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ediyor.

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Ciğerimiz yanıyor." dedi.

Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Ödümlü, "6 yıldır buradayız, gerekirse 20 yıl da burada kalırız. Çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

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