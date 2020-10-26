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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, evladını geri istediğini dile getirerek, "Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam" dedi.

Hasan Namlı   | 26.10.2020
Diyarbakır annelerinden Mutlu: Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 420'nci gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

"Kızımın elinden kalemi aldılar, silah verdiler, onu ölüme gönderdiler." diyen Mutlu, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Mutlu, "Ben bir anneyim, evladımı istiyorum. Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam. Kızım buradan gitti." dedi.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger de bütün anne ve babaların, çocukları için burada olduğunu söyledi.

"HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız HDP'ye geldiler, buradan götürüldüler." ifadelerini kullanan Güger, şunları kaydetti:

"Halkların Demokrasi Partisi diye bir şey yok. Halkların hırsızlık partisidir. Niye hırsızlık partisidir diyorum? Çocuklarımızı kandırıyor, beynini yıkıyorlar, HDP binasına götürüp, dağa götürüyorlar. Onun için hırsızlık partisi diyorum. Sonunda ölüm dahi olsa eylemimizi devam ettireceğiz. Çocuklarımız nasıl götürdülerse öyle de getirsinler."

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