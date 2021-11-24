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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Sevgi Çağmar, "HDP, oğlumu kandırdı. Sakarya'da üniversite okuyordu. Mücadele ediyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Yavuz oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 24.11.2021
Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 814'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, "HDP, oğlumu kandırdı. Sakarya'da üniversite okuyordu. Mücadele ediyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Yavuz oğlum seni almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

7 yıldır oğlunun sesine, yüzüne hasret kaldığını ifade eden Çağmar, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Fadime için eylemde yer alan anne Hatice Levent ise çocuğunu HDP ve terör örgütü PKK'dan istediğini aktardı.

Levent, şöyle konuştu:

"Kızım dön, seni çok özledim. Senin o mağaralarda işin yok. Ne olursun dön. 7 senedir senin peşindeyim yavrum. Peşini bırakmayacağım. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Senin elin kalem tutuyordu. Kalemin yerine silah verdiler eline. O silahları atın. Arkadaşlarınızla bir olun, gelin."



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