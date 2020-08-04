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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Ay: Oğlumu alıncaya kadar mücadelem sürecek

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini devam ettiriyor.

Aziz Aslan   | 04.08.2020
Diyarbakır annelerinden Ay: Oğlumu alıncaya kadar mücadelem sürecek

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 337. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlundan haber alamadığını söyledi.

HDP'den evladını istediğini vurgulayan Ay, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu alıncaya kadar mücadeleme devam edeceğim. Hasta oğlumdan ne istediler. Muhammed eve dön, sensiz yapamıyorum. Hastasın oğlum, senin yerin orası değil. Tedavi olman gerekiyor. Ne olur evine dön." diye konuştu.

Annelerden Saadet Ödümlü ise evladı Yusuf'un 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını ifade etti.

Oğlunu HDP kaçırdığı için onlardan istediğini, çocuğu gelinceye kadar eylemine devam edeceğini belirten Ödümlü, "12 bayramı oğlum olmadan geçirdim. O gelirse yeniden bayramımız olacak. Huzurumuz yok. Gel oğlum seni çok özledim. Annen kurban olsun sana ne olur oğlum gel artık." dedi.

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